Witzel manda recado para Bolsonaro em vídeo nas redes sociais

247 - Em um vídeo publicado como nota oficial nas redes sociais, o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), confirma que testou positivo para a covid-19 e aproveitou para mandar um recado a Jair Bolsonaro.

"Peço mais uma vez para que fiquem em casa porque a doença, como todos podem estar percebendo, ela não escolhe ninguém, e o contágio é rápido", disse Witzel.

De acordo com a jornalista Bela Megale, do O Globo, aliados de Witzel afirmam que o governador acredita que, ao comunicar o resultado de seu exame e reforçar a importância do isolamento social, vai antagonizar com Bolsonaro, seu desafeto político. Por isso, decidiu fazer o vídeo e lhe enviar uma mensagem indireta.

