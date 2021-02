Witzel publica vídeo andando de skate e ironiza: "ele não cai"

Bruno Menezes, Metrópoles - O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi às redes sociais para se defender do recebimento, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da denúncia de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

“Infelizmente, o recebimento de denúncia criminal no Brasil ainda se faz com base no princípio do ‘in dúbio pro societat’ (a dúvida favorece a sociedade, não o réu), permitindo-se um processo penal duvidoso e recheado de acusações falhas”, escreveu.

Witzel também postou um vídeo em que anda de skate. “Não adianta, ele não cai”, escreveu na legenda.

