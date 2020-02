Witzel quer privatizar a Cedae e diz que problemas só serão resolvidos após a venda da estatal

O escândalo da contaminação da água da Cedae no estado do Rio de Janeiro levou o governador Wilson Witzel (PSC) a terceirizar a responsabilidade pela situação. Ele diz que os problemas de saneamento no estado só serão resolvidos com a privatização da Cedae edit

247 - O escândalo da contaminação da água da Cedae no estado do Rio de Janeiro levou o governador Wilson Witzel (PSC) a terceirizar a responsabilidade pela situação. Ele diz que os problemas de saneamento no estado só serão resolvidos com a privatização da Cedae.

A reportagem do portal Uol destaca que "a declaração de Witzel foi dada na semana em que parlamentares fluminenses iniciaram manobras políticas para instaurar uma CPI que visa investigar o mau serviço prestado pela empresa."

A matéria ainda acrescenta que "há mais de um mês, municípios de região metropolitana têm convivido com falta d'água em suas casas por causa da contaminação da Estação do Guandu por detergente e outras residências continuam recebendo água com sabor, cheiro e coloração alterados pela presença de geosmina."