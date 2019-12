Witzel rebate acusações de Bolsonaro sobre interferência no MP: "é um momento de desequilíbrio emocional"

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em entrevista ao Bom Dia Rio, da Globo, nesta segunda-feira (30), rebateu as acusações feitas por Jair Bolsonaro acerca de supostas interferências do governador nas investigações do Ministério Público sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Witzel classificou as acusações como "levianas e absurdas" e disse ainda que a afirmação é uma ofensa ao MP. “É bom lembrar que quando o porteiro lá falou qualquer coisa eu nem era candidato a governador. Então, achei um completo absurdo, eu acho que o momento aí de desequilíbrio emocional tá falando esse tipo de coisa. Mas uma hora vai cair a ficha e vai ver que isso não é exatamente a realidade e vai ver que essas afirmações são completamente absurdas e levianas”.

O governador do Rio afirmou que não interfere, e nunca interferiu, no Ministério Público. ”Jamais, nem na minha história como magistrado, muito menos como governador, eu vou interferir no Ministério Público e na independência da nossa Polícia Civil investigar”.