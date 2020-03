Witzel rebate Bolsonaro: governo federal está em "passo em tartaruga" e precisa fazer sua parte

"O governo federal precisa fazer a sua parte. Não há diálogo. Não temos diálogo com o governo federal. Não sou só eu, os governadores, para se comunicar (com o governo federal), precisam enviar uma carta", afirmou o governador do Rio de Janeiro edit

247 - O governador do Rio, Wilson Witzel, rebateu nesta sexta-feira, 20, Jair Bolsonaro por criticar as medidas restritivas para conter conter o avanço do coronavírus anunciadas para o Rio.

"O governo federal precisa fazer a sua parte. Não há diálogo. Não temos diálogo com o governo federal. Não sou só eu, os governadores, para se comunicar (com o governo federal), precisam enviar uma carta", afirmou o governador em entrevista.

Witzel negou estar fazendo política nas ações contra o coronavírus. "Se alguém está preocupado com a eleição, não sou eu. Estou preocupado agora em administrar bem o Estado do Rio de Janeiro e resolver o problema que estamos enfrentando. Uma crise epidemiológia mundial, com pessoas que vão morrer, pessoas que vão passar forme, perder empregos. Não é hora de falar em política", enfatizou Witzel.