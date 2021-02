Witzel reformula frase e diz em igreja: “Troque fuzil por uma Bíblia, vamos te salvar” (vídeo)

Agora afastado do cargo de governandor, Wilson Witzel reformulou frase em que afirmou que quem tem um fuzil deve "trocar por uma Bíblia, senão nós vamos te matar” edit

247 - O governador que mandava a polícia "mirar na cabecinha... e fogo", como política se segurança pública para o Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), fez uma pregação na Assembleia de Deus dos Últimos Dias, localizada em São João de Meriti (RJ), em que ele reformulou a frase que disse para trocar "um fuzil por uma Bíblia, senão nós vamos te matar”.

“Essa frase viralizou, eu quero mudar essa frase hoje: ‘Troque seu fuzil por uma Bíblia porque nós vamos te salvar'”, disse o governador que foi afastado do cargo, sob aplaudos das pessoas que acompanhavam o culto.

Witzel foi afastado após ser denunciado pelo Ministério Público Federal na operação Tris in Idem, desdobramento da Lava Jato no RJ que apontou corrupção na Saúde do estado.





