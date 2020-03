Witzel: Rio permitirá internação compulsória de suspeitos de coronavírus

De acordo com o governador do Rio, Wilson Witzel, o decreto do governo "trata de questões emergenciais como orientação para formalizar necessidade de contratação de leitos, de contratação na rede privada e o que os municípios podem fazer" edit

247 - O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), afirmou que o estado publicará um decreto relacionado a questões emergenciais do novo coronavírus. O documento, previsto para sair nos próximos dias, permitirá que municípios fluminenses tenham autonomia para fazer internações compulsórias de suspeitos de terem sido contaminados pelo vírus. O Brasil tem pelo menos 34 casos de coronavírus, sendo oito no estado do Rio. Em nível mundia, o surto, que teve início na China, matou mais de 4 mil pessoas e infectou cerca de 114 mil. Pelo menos 109 países foram atingidos pelo vírus.

"O decreto trata de questões emergenciais como orientação para formalizar necessidade de contratação de leitos, de contratação na rede privada e o que os municípios podem fazer. A cidade de Paraty teve um caso e ficou sem saber o que fazer. Não precisa ir à Justiça, a internação compulsória, o próprio município pode fazê-la. O município terá autonomia para fazer a internação compulsória. Estamos fazendo a análise jurídica para soltar o decreto", disse o governador à coluna de Bela Megali.

"É preciso que o governo federal sinalize pelo menos R$ 1 bilhão emergencialmente, mas talvez precise mais. Algumas medidas tem que ser estudadas para que a gente possa suportar esses efeitos financeiros que os estados estão sofrendo em relação à perda de turismo, o próprio pagamento da dívida com a União pode ser que tenha que alongar… O governo federal precisa apresentar alguma coisa, porque até agora não apresentou nada, está esperando o caos acontecer", disse.