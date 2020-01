Witzel troca nomes de escolas: de mestres e escritores para militares

As novas escolas estão no lugar de outras que já existiram, e que homenageavam professores, escritores, artistas e humanistas, como Rachel de Queiroz, Carlos Heitor Cony, Zilda Arns e Luiz Melodia. edit

247 - O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro desta segunda-feira (27) trouxe a criação de nove escolas estaduais — das quais, oito passam a ter nomes homenageando policiais e bombeiros militares. A informação é do jornal Extra.

As novas escolas estão no lugar de outras que já existiram, e que homenageavam professores, escritores, artistas e humanistas, como Rachel de Queiroz, Carlos Heitor Cony, Zilda Arns e Luiz Melodia.

Segundo o secretário Pedro Fernandes, a medida foi tomada porque, em tempos de Recuperação Fiscal, o estado não poderia criar novas unidades. A solução, portanto, foi aproveitar a estrutura administrativa de unidades que já haviam sido fechadas em administrações anteriores.