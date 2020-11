Wladimir Garotinho vence em Campos dos Goytacazes, mas eleição está sub judice

O deputado federal Wladimir Garotinho (PSD) foi eleito para comandar a Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ), ao conseguir 52% na disputa contra Caio Vianna (PDT). A chapa do pessedista, no entanto, está sub judice por causa de um problema de desincompatibilização do vice edit

247 - O deputado federal Wladimir Garotinho (PSD) foi eleito para comandar a Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ), ao conseguir 52,40% do eleitorado (121.174 votos), contra 47,60% (110.094 votos) de Caio Vianna (PDT).

A chapa de Garotinho, no entanto, está sub judice por causa de um problema de desincompatibilização do vice, Frederico Paes, que não teria respeitado o prazo para sair da direção do Hospital Plantadores de Cana (HPC) e do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Estabelecimentos de Saúde da Região Norte Fluminense (SindihNorte).

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) indeferiu a candidatura.

Em caso da confirmação da impugnação da chapa, novas eleições devem ser realizadas.

