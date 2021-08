Wyllys: PT me convidou para ser candidato por São Paulo

"Quando me filiei, o partido me convidou a vir candidato por São Paulo ou pela Bahia", afirmou o ex-deputado, que se filiou ao PT edit

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys afirmou que, depois de se filiar ao PT, a legenda o convidou para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. "Quando me filiei, o partido me convidou a vir candidato por São Paulo ou pela Bahia. Lula, Mercadante, Tatto e Gleisi preferem que seja por São Paulo, porque São Paulo, a cidade, é mais cosmopolita e aberta a uma candidatura como a minha. Além disso, eu tenho uma relação com os trabalhadores da Cultura de São Paulo desde o meu primeiro mandato", disse. Os relatos dele foram publicados pela Revista Forum.

O ex-parlamentar também rechaçou a tese de que sua filiação faz parte de uma estratégia eleitoral do PT. Segundo ele, quando governo, na primeira era Lula (2002-10), o partido "realizou todas as conferências dos movimentos sociais e identitários". "Lula indicou o primeiro negro ao STF (ex-ministro Joaquim Barbosa) e foi o primeiro presidente a abraçar a bandeira do arco-íris. E, não por acaso, no ano em que, por um milagre, eu me elegi deputado pelo PSOL, o PT elegeu a primeira mulher presidenta da república e já tinha candidatas trans. Essa história de que o PT está fazendo isso por estratégia eleitoral é um equívoco", diz (leia a íntegra na Revista Forum).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.