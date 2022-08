Wyllys repudia ataque de Bolsonaro a Vera Magalhães: 'misoginia e machismo odioso'

Jair Bolsonaro demonstrou o seu "momento mais verdadeiro", avaliou o ex-deputado. Jean Wyllys disse, no entanto, que Vera Magalhães não se solidarizada com a misoginia contra Dilma edit

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) afirmou, nesta segunda-feira (29), pelo Twitter, que o ataque de Jair Bolsonaro (PL) à jornalista Vera Magalhães durante o debate na Band, nesse domingo (28), foi o "momento mais verdadeiro" do candidato à reeleição, pois, de acordo com o ex-parlamentar, o ocupante do Planalto "se mostrou por inteiro em sua misoginia e machismo odioso que sempre estiveram ali".

Bolsonaro afirmou que a jornalista é uma "vergonha para o jornalismo brasileiro". A violência verbal aconteceu após Vera Magalhães perguntar sobre a pandemia de Covid-19 e a cobertura vacinal no país ao candidato do PDT, Ciro Gomes. Em referência à pergunta, o candidato do PL acatou a jornalista.

As candidatas Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) se solidarizaram com a jornalista.

No Twitter, Wyllys afirmou que Vera Magalhães e a candidata do MDB "- e eu me solidarizo aqui às duas - sempre fizeram vistas grossas ou passaram pano quando o machismo e misoginia de Bolsonaro (e de resto dos políticos de direita) vitimizaram a presidenta Dilma e parlamentares de esquerda, como Rosário e Érika".

De acordo com o ex-deputado, "a própria Vera Magalhães chegou a chamar Bolsonaro de 'democrata' em comparação a mim quando eu reagi à sua (dele) apologia à tortura e aos insultos homofóbicos contra mim na noite do golpe contra Dilma". "Golpe do qual Simone Tebet participou alegremente".

"Vera também não disse um 'ai' em defesa de @ManuelaDavila quando esta, em 2018, foi massacrada por fake news violentas eivadas de machismo e misoginia e tampouco se solidarizou quando Manu foi interrompido inúmeras vezes num Roda Viva desonesto intelectualmente e machista", afirmou.

"Por fim, ainda que eu me solidarize com as duas neste momento, não vou apagar a minha memória; e, sim, vou dizer que há algo de justiça cósmica de terem sido elas as novas vítimas de uma fascista abjeto aliado de criminosos que nunca escondeu quem era de verdade".

