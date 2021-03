Youtuber bolsonarista se manifesta em bairro rico de São Paulo contra vacinas e pela cloroquina

Um Youtuber bolsonarista percorre as ruas do bairro rico dos jardins, na capotal de São Paulo carregando um cartaz com os dizeres: "Vacina mata, cloroquina salva" edit

247 - Dizendo-se contrário ao "lobby de farmacêuticas globalistas", o Youtuber bolsonarista Paulo Kogos saiu pelas ruas dos Jardins, bairro nobre da capital paulista, com um cartaz com a mensagem: “Vacina mata. Cloroquina salva”. Ele pousou com o cartaz em frente ao tradicional Club Athletico Paulistano, onde há um drive-thru de imunização contra a Covid-19.

“Sou contra usar a humanidade de cobaia em uma vacina experimental praticamente forçada por um lobby de farmacêuticas globalistas”, disse, acrescentando que “de jeito nenhum” vai tomar algum imunizante contra o coronavírus.

Kogos diz não ser "negacionista ``. “A Covid-19 existe, sim, e mata. Temos que usar as armas que temos.” Ele defende o uso da hidroxicloroquina no “tratamento precoce” e afirma que as críticas ao uso desse medicamento se devem a lobby de empresas, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

