Youtuber vira ré em ação por denunciação caluniosa, agressão e porte ilegal de arma

Judiciário do Rio aceitou a denúncia do MP-RJ contra a youtuber Karol Eller e sua namorada, a policial civil Suellen Silva dos Santos. As duas se envolveram em uma briga com outra pessoa na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense edit

247 - O juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34a Vara Criminal do Rio, aceitou a denúncia do Ministério Público (MP-RJ) contra a youtuber Karol Eller e sua namorada, a policial civil Suellen Silva dos Santos. Karol responderá ao processo por lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo e denunciação caluniosa. Suellen virou ré pelos dois primeiros crimes. As duas se envolveram em uma briga, em 15 de dezembro do ano passado, em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As informações foram publicadas por Época.

De acordo com o magistrado, Suellen teria emprestado sua pistola a Karol, que portava o objeto, na madrugada daquele dia, e teria "desafiado a brigar" o supervisor de manutenção Alexandre Silva. Em seguida, ambos caíram no chão em luta corporal.

Dois dias após a briga, Karol pediu nas redes sociais para ele "a respeitar a escolha das pessoas, seja ela religião, política, opção sexual, seja lá qual for". "Só respeita!", acrescentou.

O caso foi registrado como lesão corporal e injúria por preconceito, tendo a homofobia como motivo das agressões.

