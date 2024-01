Zambelli ataca Judiciário e quer CPI após busca e apreensão contra o aliado bolsonarista Jordy

Apoie o 247

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) resolveu atacar o Poder Judiciário após o também deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) sofrer uma busca e apreensão por suposto envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Em postagem na plataforma social X (antigo Twitter), Zambelli negou os fortes indícios, apontados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), de ligação entre o deputado bolsonarista e o extremista Carlos Victor de Carvalho, conhecido como CVC, preso pelos atos golpistas.

Ela cobrou a instalação de uma CPI para "investigar" supostos abusos de autoridade do Poder Judiciário, e também fez cobranças a Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, e Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara.

A Justiça no Brasil tem lado, não usa vendas e o fiel da sua balança está em flagrante desequilíbrio.

O Senado, por meio de seu Presidente @rodrigopacheco se omite e causa dano irreparável ao País, quando deixa de apreciar e pautar pedidos de impeachment que versam sobre o abuso de autoridade de Ministros do nosso Supremo Tribunal (SOMENTE EU JÁ APRESENTEI 6) e votar pautas e projetos importantes para combater essa ditadura que se transformou o nosso País, descumprindo sua função constitucional.

Que Justiça é essa que ordena buscas e apreensões em casas de pessoas honestas, pelo fato de serem oposicionistas a esse desgoverno e solta ou deixa de prender traficantes, corruptos e outros criminosos de toda ordem, ao arrepio da lei, incitando a violência, estimulando a impunidade e causando tanta insegurança jurídica?

A natureza claramente persecutória da operação de hoje contra o nosso líder da oposição, @carlosjordy mostra o nível do ataque ao estado de direito e a democracia que falsamente dizem defender e que estão dispostos a empreender pelo seu projeto de poder.

Urge a instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, assim como as votações das PECs que versam sobre alterações no funcionamento dos tribunais superiores, TODOS apoiados e assinados por mim e pelos demais deputados de oposição, medidas pelas quais precisam ser cobrados também os presidentes das duas casas legislativas federais, @rodrigopacheco e @ArthurLira_, diante do agravamento constante do quadro de inversão da ordem jurídica e ferimento de morte dos preceitos da Constituição, por quem justamente deveria protegê-la e resguardar o seu estrito cumprimento.

