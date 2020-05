Zambelli diz que fez lobby com Temer pela indicação de Ives Gandra Filho ao STF

Segundo a CNN, a deputada federal Carla Zambelli mostrará conversas com o ex-presidente Temer para mostrar que "há muito tempo vem mostrando às autoridades nomes que considera compatíveis com o STF" edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) apresentará a investigadores da PF evidências de atuação junto ao ex-presidente Michel Temer pela indicação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra Martins Filho para o STF.

Segundo Daniel Adjuto, da CNN, Zambelli usará estas evidências "para provar que eu não negociei a cadeira do STF" com o ex-ministro Sergio Moro. A deputada afirmou que atuava junto a Temer, ainda quando integrante de movimentos sociais a favor do golpe da ex-presidente Dilma Rousseff, para a indicação de Ives Gandra Filho.

Zambelli quer provar ainda que "há muito tempo vem mostrando às autoridades nomes que considera compatíveis com o STF".

