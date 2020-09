Zambelli terá que se explicar ao Judiciário sobre matrícula do filho em Colégio Militar sem concurso

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) terá de explicar ao Judiciário a matrícula de seu filho de 11 anos em um colégio militar de Brasília sem que o jovem tenha feito concurso público. A determinação da juíza Noemi Martins de Oliveira, da 5ª Vara Cível Federal de São Paulo veio após uma Ação Popular de autoria do advogado Arthur Oliveira Dias da Silva. A magistrada também citou o comandante do Exército, general Edson Pujol.

Para justificar a matrícula do filho sem concurso público, a deputada bolsonarista afirmou estava respaldada pelo artigo 92 do Regulamento dos Colégios Militares, que diz de forma genérica que casos considerados especiais poderão ser apreciados pelo Comandante do Exército. Mas não cita o ingresso de estudantes na instituição.

Em 2017 houve 1.212 candidatos para 25 vagas oferecidas para o sexto ano no Colégio Militar, uma relação de 48 candidatos por vaga.

