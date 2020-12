Zarattini: acabar a gratuidade do transporte público para idosos foi 1ª medida do segundo governo Covas

“Acabar com a gratuidade no transporte para os idosos entre 60 e 65anos é a primeira medida do segundo Governo Covas. Pra quem tinha dúvidas do que ele pretende!", postou o deputado Carlos Zarattini no Twitter edit

247 - O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) usou as redes sociais para criticar a medida dos governos Bruno Covas e João Doria ambos, do PSDB, que extingue a gratuidade nos transportes públicos para idosos com mais de 60 anos a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano.

“Acabar com a gratuidade no transporte para os idosos entre 60 e 65anos é a primeira medida do segundo Governo Covas. Pra quem tinha dúvidas do que ele pretende!”, escreveu Zarattini no Twitter.

“E ainda teve a falta de vergonha de embutir isso num projeto que tratava de outros assuntos. Falta de transparência e de coragem. Mas isso não será esquecido!”, completou o parlamentar.

