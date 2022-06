"Zema coloca à venda o futuro de Minas Gerais", diz Pimentel

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), manifestou-se nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (24) para criticar a decisão de Romeu Zema (Novo) de colocar à venda o Laboratório-Fábrica de Ímas de Terras Raras (LabFabITR).

"O governo Zema mais uma vez mostra seu mais profundo desprezo pelas questões estratégicas de MG. Acaba de colocar à venda o Laboratório-Fábrica de Ímas de Terras Raras, que eu havia criado no meu governo. Terras raras são aqueles minerais estratégicos usados na fabricação de motores elétricos, que são o futuro da indústria automobilística no mundo inteiro" disse Pimentel.

De acordo com o ex-governador, a presença de tal estrutura era estratégica para o estado "deixar de ser apenas um exportador de minério". O petista afirmou que seria possível "fabricar aqui as manufaturas, os componentes, os ímãs magnéticos que vão mover os carros elétricos do futuro, criando empregos pra juventude, criando uma nova tecnologia, enfim, apontando o caminho do futuro para MG."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Zema colocou tudo isso à venda. E colocou à venda não só a empresa, mas colocou à venda o imóvel e os equipamentos, esquartejou a empresa, esquartejou o futuro de MG, mostrou todo seu profundo desconhecimento do que é a estratégia correta para fazer MG deixar de ser apenas um estado exportador de minério. Infelizmente é isso que temos", concluiu o ex-governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a nota "Zema coloca à venda o futuro de Minas Gerais" na íntegra:

Mais uma vez o governo Zema mostra a sua ignorância em relação aos temas estratégicos para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Na sua terceira tentativa nomeou gestores para a Codemge com competência para destruir o que estava sendo desenvolvido nos setores de tecnologia. Sem qualquer cerimônia Zema e a Codemge desconsideram as recomendações do Tribunal de Contas de Minas Gerais e queimam o dinheiro do povo mineiro.



O LABORATÓRIO- FÁBRICA DE IMÃS DE TERRAS RARAS - LabFab ITR foi resultado do cumprimento de recomendações apresentadas pelo TCE-MG, que em seu relatório do Balanço Geral do Estado N.951454, aprovado em sessão extraordinária de 09/07/2015, solicitou ao Poder Executivo:

1- Promover acordo jurídico com a CBMM que lhe garanta direitos sobre a exploração dos rejeitos, já estocados ou não, obtidos com a exploração das jazidas de minério de pirocloro;

2- Elaborar estudo de viabilidade econômica da exploração e comercialização de produtos de terras raras.



As terras raras são minerais associados ao pirocloro e constituem rejeitos da extração e beneficiamento de nióbio cujos direitos de lavra pertencem à Codemig e CBMM e são classificados como minerais estratégicos pelo governo federal por viabilizar, por exemplo, os imãs permanentes. Esses imãs constituem componentes essenciais na fabricação de motores elétricos de alta performance indispensáveis, entre outros, para a mobilidade elétrica e transição energética.



O empreendimento com investimento previsto de R$ 130 milhões foi realizado com a assistência técnica da Fundação CERTI e Univ. Federal de Santa Catarina, responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia de fabricação de materiais magnéticos.



EDITAL

Em 21/6/2022 a Codemge publicou edital para venda do empreendimento na modalidade maior oferta, ocultando, entretanto, o preço mínimo a ser alcançado. Além disso não se identificou no Edital nenhuma obrigação do adquirente usar os bens para desenvolver, produzir e comercializar imãs de terras raras. Em tese, os equipamentos adquiridos poderão simplesmente ser revendidos e o imóvel destinado para outras finalidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE