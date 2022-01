Zema contraria geólogos e diz que tragédia em Capitólio foi evento imprevisível

Geólogos afirmam que um acidente no local era previsível edit

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que a tragédia na região do lago de Furnas, em Capitólio, onde uma rocha se desprendeu e caiu sobre lanchas, deixando 10 mortos e dezenas de feridos, era imprevisível.

"Sabemos que aquela estrutura nunca no passado foi acometida de fato semelhante a esse", disse o governador, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (10), segundo o UOL. E completou: "não sou nenhum especialista nessa área, mas quero deixar claro que o que aconteceu ali é algo inédito".

"Poderia [evitar] da mesma maneira que nós podemos evitar que nenhuma rocha venha a rolar de nenhuma montanha no Brasil. É algo inédito, que nunca aconteceu anteriormente. Nos últimos 100 anos, nós não sabemos de nenhuma ocorrência dessa. Então seria algo muito difícil de se prever", afirmou.

Contudo, geólogos afirmam que um acidente no local era previsível. "O fraturamento daquela rocha por causas naturais é facilmente perceptível. O fato de isso não ser presenciado com frequência não diminui o risco, não diminui o fato das pessoas poderem perder a vida", disse o geólogo Pedro Luiz Côrtes, do Instituto de Energia e Ambiente da USP (Universidade de São Paulo), à GloboNews.

O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva (PP-MG), admitiu que nenhum tipo de acompanhamento geológico no ponto turístico foi feito. Ele afirma que a falha não é de quem "explora o turismo".

"Então, até o momento, não [nunca foi debatida a análise de risco geológico]. Eu acredito que para a gente olhar dentro de uma tragédia e fazer um questionamento desse não seria virtuoso. Daqui para frente, sim, a gente precisa fazer uma análise dessa. Porque, isso foi uma falha de quem explora o turismo? Acredito que não."

