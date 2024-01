Governador de Minas Gerais critica "rótulo de carrasco" atribuído a homens brancos, heterossexuais e bem-sucedidos

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante o lançamento do Plantão Integrado Acolhe Minas, um programa destinado a auxiliar mulheres em situações de violência durante o Carnaval, fez um discurso criticando o estigma associado a homens brancos, heterossexuais e bem-sucedidos, os quais ele alega serem rotulados como "carrascos". “Se alguém é homem, branco, heterossexual e bem-sucedido, pronto: é rotulado de carrasco”, destaca o Metrópoles.

Segundo Zema, a categorização baseada em características como gênero, etnia, orientação sexual e sucesso profissional pode ser "perigosíssima". Durante seu pronunciamento, ele destacou a prática comum no Brasil de rotular automaticamente indivíduos que se enquadram nessas características específicas como algo negativo.

“Parece que não pode ser humano. Mas, pode, sim. Dá para ser humano. Qualquer rótulo é perigoso. Há político honesto e desonesto, empresário honesto e desonesto”, afirmou o governador defendendo a ideia de que as pessoas devem ser avaliadas individualmente, sem serem pré-julgadas com base em estereótipos.

Zema também anunciou medidas direcionadas para combater o racismo, discriminação, assédio, importunação sexual e violência. "O que o ser humano mais preza é justiça e respeito”

