Zema disse que criará protocolo para reabrir comércio

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta quinta-feira que irá criar um protocolo para que prefeitos possam liberar o comércio em suas cidades, desde que sejam respeitados algum requisito.

Segundo informações do jornal O Globo, Zema disse que a liberação deve ser feita de forma "responsável" e que a prioridade é proteger vidas. O governador se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, para pedir ajuda financeira para o estado. Ele não disse se conversou com Bolsonaro sobre as medidas tomadas para combater o coronavírus.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.