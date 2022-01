Zema diz que vítimas de tragédia em Capitólio devem ser indenizadas

Apoie o 247

Metrópoles - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou, na manhã deste domingo (9/1), que as vítimas do desabamento de uma rocha dos cânions de Capitólio, em Minas Gerais, devem ser indenizadas. Ele, todavia, evitou dizer quem deveria pagar por isso. A tragédia deixou ao menos 10 mortos e dezenas de feridos.

“É uma área de visitação pública. Vamos dizer que é como se, no Rio de Janeiro, rolasse uma pedra do Pão de Açúcar e atingisse alguém. Neste caso, estamos falando de uma área sob jurisdição da Marinha, talvez. É algo que teremos que analisar. Essas vítimas com certeza têm direito a alguma reparação, mas o responsável não tenho condição de responder agora. Não sei se é uma propriedade privada ou da empresa Furnas. Então, há uma série de interrogações ainda a responder”, afirmou Zema em entrevista à CNN Brasil.

