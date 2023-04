Zema homenageia Temer, que traiu Dilma, e Moro, que traiu o Brasil, com a medalha da Inconfidência

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou a lista dos 172 homenageados da Inconfidência em 2023 no Diário Oficial na quarta-feira (19). A cerimônia acontecerá na sexta-feira (21), no feriado de Tiradentes, em Ouro Preto (MG).

Entre as honrarias distribuídas pelo governo mineiro estão a Grande Medalha, a Medalha de Honra e a Medalha da Inconfidência. O ex-usurpador da Presidência da República Michel Temer (MDB) será agraciado com o Grande Colar, a mais alta distinção, que é concedida apenas a chefes de Estado, chefes de governo e líderes dos demais poderes da União.

A lista de homenageados inclui parlamentares, juristas, jornalistas, artistas e instituições. Entre os escolhidos deste ano está o ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

Temer e Moro são dois traidores do Brasil. O primeiro traiu a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o plano político e econômico que o povo havia contratado nas urnas em 2014, articulando um golpe contra a então mandatária. Uma vez no poder, em 2016, implementou o choque neoliberal na economia brasileira. Já Moro se utilizou do Judiciário para destruir a economia, quebrando diversas empresas de engenharia do Brasil. Ainda como juiz, mas já no campo político, perseguiu adversários, mais notadamente o presidente Lula (PT). Moro prendeu Lula, que era o favorito para vencer as eleições de 2018, e abriu as portas para a ascensão de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência.

