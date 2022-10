Zema lista diferenças com Bolsonaro: 'segui a ciência e não tenho parentes na política'

Em entrevista à CNN Brasil, o governador de Minas disse também que vai dialogar com qualquer um que vença a eleição edit

247 - O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, listou nesta sexta-feira (28) os pontos de divergência que mantém com Jair Bolsoanro (PL), apoiado por Zema no segundo turno das eleições presidenciais deste domingo (30).

Em entrevista à CNN, Zema disse que durante a pandemia o governo de Minas adotou critérios diferentes do governo federal. "Nós seguimos aqui em Minas o que a ciência determina”, disse o governador.

"Eu não misturo questões de família, nem com negócios nem com o governo. Eu não tenho filhos que trabalham na minha empresa, não tenho nem parentes no governo. Respeito que acha que deve misturar, mas acho que não é algo muito adequado", acrescentou.

Zema disse que vai dialogar com qualquer um que vença a eleição, mas afirmou que apoiou aquele que tem mais convergências com suas ideias para o país. Zema pontuou que uma oposição mais assídua caso o ex-presidente Lula seja eleito não lhe cabe como governador, apesar de ressaltar que não tem “nada em comum com o Partido dos Trabalhadores”

