Zema não desiste e adota estratégia de 'privatização branca' para estatais

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), planeja contornar o controle democrático exercido pelo Legislativo para emplacar a privatização de estatais, diante da resistência política na Assembleia Legislativa, informa o Estado de Minas nesta quinta-feira (22).

A estratégia do governo de Minas agora é a "privatização branca", que levaria ao possível desmembramento da Cemig e a tornaria uma "corporation", ou seja, uma empresa com controle de capital pulverizado.

continua após o anúncio

As negociações estão em andamento à espera de um retorno do governo federal acerca da proposta recente de ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RFF). Esta proposta engloba a transferência das empresas estatais mineiras de água (Copasa) e energia (Cemig) para a União, acompanhada da quitação imediata da dívida principal.

Criado por legislação em 2017, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) visa apoiar estados e o Distrito Federal na resolução de dificuldades causadas por desequilíbrios nas contas públicas. Basicamente, o RRF permite que o estado em questão tenha acesso a vantagens específicas para corrigir esses desequilíbrios, incluindo a flexibilização de normas fiscais e a obtenção de créditos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: