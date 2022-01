Zema pede suspensão de taxa extra na conta de luz em MG

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse nesta quinta-feira, 12, que pediu ao governo de Jair Bolsonaro (PL) a suspensão da taxa extra na conta de luz para todo o estado, fortemente afetado pelo caos causado pelas fortes chuvas das últimas semanas.

De acordo com Zema, os "não podem ser penalizados" com o custo aplicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na quarta-feira, 12, o Ministério de Minas e Energia informou que a bandeira tarifária de escassez hídrica — que acrescenta R$ 14,20 às contas de luz a cada 100 kWh consumidos — deve seguir em vigor até o fim de abril, desconsiderando as fortes chuvas registradas nas últimas semanas, que aumentou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

“Enviei ao Ministro de Minas e Energia pedido de suspensão da Bandeira vermelha de Escassez Hídrica na conta de luz em nosso Estado. Neste momento de recuperação econômica dos efeitos da pandemia, agravado pela crise das finanças estaduais, em que somos atingidos por chuvas que ocasionam verdadeiro cenário de guerra, a solidariedade com os mineiros é emergencial. Não podemos ser penalizados com o custo determinado pela Câmara de Gestão Hidroenergética e aplicado pela Aneel”, escreveu Romeu Zema no seu perfil no Twitter

Chuvas em Minas

Até agora, Minas Gerais contabiliza 374 cidades que decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas; são 26.492 pessoas desalojadas e outras 4.047 desabrigadas, segundo dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) divulgados nesta quinta-feira, 13.

