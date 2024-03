Zema se encontra com Lula e admite federalizar a Cemig

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou sua disposição em federalizar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) como parte dos esforços para lidar com a dívida do estado com a União. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, Zema ressaltou que a decisão final sobre a federalização dependerá da análise da área econômica do governo federal, destacando a necessidade de uma avaliação minuciosa do valor das empresas estatais envolvidas.

A discussão sobre a federalização das estatais mineiras, incluindo a Cemig, vem ocorrendo como uma alternativa ao Regime de Recuperação Fiscal desde o ano passado. O encontro entre Zema, Lula e Haddad representa um movimento importante nesse debate, destacando a busca por soluções para os desafios econômicos de Minas Gerais. A proposta de federalização das empresas estatais surge em meio a um contexto de preocupações com a dívida do estado e a necessidade de encontrar maneiras viáveis de equacionar suas finanças.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: