Zema sinaliza apoio a Bolsonaro

Reeleito em Minas Gerais, Romeu Zema disse que está em conversa com o PL para apoiar a candidatura de Bolsonaro no segundo turno; anúncio deve ser feito até terça

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), reeleito neste domingo (2) no primeiro turno, disse em entrevista à TV Globo, que o apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial “tem tudo para dar certo”. Zema afirmou que está em diálogo com o partido de Bolsonaro, que elegeu nove deputados para a Assembleia Legislativa de Minas.

“Apoiar o PT é impossível. Estamos conversando com o presidente, com o PL e as conversas estão sendo muito boas e até amanhã [terça] vamos anunciar alguma questão. Nós queremos deixar claro: as nossas propostas são essas, o PL está de acordo? Vai caminhar conosco?. Eu vejo que tem tudo para dar certo”, disse.

De acordo com a reportagem da CBN, em declaração anterior no domingo (2), após a apuração das urnas, Zema afirmou que pensaria se apoiaria ou não Bolsonaro, o que gerou desgastes dentro do PL de Minas Gerais.

