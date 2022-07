'A campanha de Bolsonaro está fazendo todo o movimento de ódio', diz Gleisi após crime político em Foz do Iguaçu

"Qualquer mediação disso é uma coisa que não tem como a gente fazer", afirmou a presidente do PT após um bolsonarista assassinar de um membro do partido edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou, nesta segunda-feira (11), que a campanha de Jair Bolsonaro (PL) "está fazendo todo o movimento de ódio". "Ele que está instalando. Qualquer mediação disso é uma coisa que não tem como a gente fazer", disse a parlamentar no Twitter, ao comentar o assassinato do guarda municipal e membro do PT Marcelo Aloizio de Arruda pelo bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho. O crime aconteceu no último final de semana, em Foz do Iguaçu (PR).

Segundo matéria do portal Uol, publicada nesta segunda, a deputada participou de uma reunião de petistas com aliados da coordenação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente do Solidariedade, o ex-deputado federal Paulinho da Força (SD), afirmou que Bolsonaro "incentiva a violência". "Você não vai imaginar um Bolsonaro paz e amor, né?", questionou o ex-parlamentar, após deixar o encontro com petistas.

Doutora em Direito Público, a vereadora do Recife Liana Cirne Lins (PT) disse no Twitter que Bolsonaro deve responder pelo crime de apologia ao terrorismo.

