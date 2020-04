A Globo poderia ser cassada, diz Gleisi após denúncia de censura à oposição

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou a Rede Globo, após a emissora censurar a oposição ao governo Jair Bolsonaro na cobertura da crise política. "Boa matéria. Globo não quis se manifestar. Pudera, como concessão pública seu comportamento é ilegal. Assume lado. Milita politicamente. Isso pode levá-la a cassação. Nos países desenvolvidos, todos os lados são ouvidos. O expectador tira suas conclusões", escreveu a parlamentar no Twitter.

A denúncia sobre a censura partiu do colunista do portal Uol Mauricio Stycer. Segundo ele, os ex-presidentes Lula (PT), Temer (MDB) e Dilma (PT) e os ex-candidatos presidenciais Fernando Haddad (PT) e Ciro Gomes (PDT) "não foram ouvidos pela Globo em nenhum momento". "O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), é voz frequente no JN, assim como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e também os governadores João Doria (PSDB-SP), Wilson Witzel (PSC-RJ), Eduardo Leite (PSDB-RS) e Romeu Zema (Novo-MG)", disse.

