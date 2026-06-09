‘A novela do Bolsomaster continua e o cerco está se fechando’, avalia Fernanda Melchionna

247 - A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) afirmou nesta terça-feira (9) que as novas revelações do Intercept Brasil sobre repasses de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, aos Estados Unidos reforçam a pressão sobre o caso ligado ao financiamento do filme Dark Horse.

Em postagem na rede social X, a parlamentar mencionou o Havengate Development Fund, fundo que recebeu parte dos R$ 61 milhões enviados em 2025 por Vorcaro a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), atualmente pré-candidato à Presidência da República.

O filme Dark Horse é apresentado como um retrato biográfico de Jair Bolsonaro (PL). Segundo as informações citadas pela parlamentar, os documentos divulgados pelo Intercept Brasil indicam o envio de recursos ao exterior para financiar a produção.

Fernanda afirmou que o episódio conhecido por críticos como Bolsomaster segue produzindo novos desdobramentos políticos e documentais. "A novela do Bolsomaster continua", escreveu a deputada.

A parlamentar também citou documentos, conversas e comprovantes de pagamentos revelados pela reportagem, associando as transferências milionárias ao fundo Havengate.

"Agora, o Intercept divulgou documentos, conversas e comprovantes de pagamentos que mostram transferências milionárias de Daniel Vorcaro para o fundo Havengate, curiosamente administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro. O cerco está se fechando", acrescentou.

O Havengate Development Fund é administrado por Paulo Calixto. Ele também atua como advogado do deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, país onde o ex-parlamentar reside.

O deputado cassado será julgado em 16 de junho pelo Supremo Tribunal Federal por coação no curso do processo judicial. Eduardo é acusado de usar articulações nos EUA para conseguir apoio do governo Trump no sentido de aplicar sanções ao Brasil por causa do inquérito da trama golpista, que resultou na condenação de Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão.

O processo sobre a tentativa de golpe não inclui a atuação de Eduardo na produção do filme, mas as articulações do ex-parlamentar nos EUA evidenciam uma tentativa de conseguir apoio crescente para libertar o pai da prisão.