Abordagem policial a empresária no Paraná causa revolta

As imagens foram comaprtilhadas no perfil de Stephany Rodrigues e muitos usuários se revoltaram com o suposto excesso por parte do policial que a imobilizou edit

TrendsBR - Vídeo publicado na madrugada deste sábado (23/10) no perfil do Instagram da empresária paranaense Stephany Rodrigues está revoltando os internautas. Nas imagens, ela aparece sendo imobilizada e agredida por policiais militares.

"Vejam esse absurdo que fizeram com a Ste [sic]! Policial agredindo uma mulher", diz o texto que acompanha a gravação, que possui quase três mil comentários (número de visualizações não é exibido para esse tipo de conteúdo).

Nas cenas que estão revoltando usuários do Instagram e outros internautas, Stephany é jogada no chão, tem o braço esquerdo erguido pelo policial, que coloca a perna direita no pescoço dela, imobilizando-a. Enquanto isso, dá para ouvir os gritos da empresária.

Ela é proprietária da hamburgueria Beef Burguer, em Curitiba (PR), que, segundo o portal de notícias G1, foi fechada pelos policiais, por estar com mais clientes do que é permitido durante a quarentena de covid-19.

Além disso, o estabelecimento foi multado em R$ 30 mil devido à superlotação e por não disponibilizar álcool em gel, informa o portal da Globo.

Citada pelo G1, o militar responsável pela operação, capitão Ronaldo Goulart, diz que o colega teve um atitude "instintiva" porque a mulher o teria "ofendido, agredido fisicamente e tentado mordê-lo". Ainda conforme o militar, a atitude do policial foi a forma "menos lesiva" para o momento.

O capitão da PM do Paraná conta ainda ao portal que Stephany Rodrigues teria dado um tapa no rosto de um policial após receber voz de prisão por desacato. Por isso teria sido necessário o uso de força. Ronaldo Goulart completa afirmando ao G1 que os ferimentos apresentados pela empresária foram provocados por ela mesma ao raspar no chão.

No Instagram, usuários se mostraram revoltados com a ação policial.

"Que revoltante... Puta que pariu [sic]", reclama a usuária intitulada Flavia Dias Beleski, em resposta ao vídeo compartilhado no perfil da empresária paranaense.

"Isso é um absurdo! Enquanto um monte de lugar estourando de aglomeração... Ridículo!", critica a internauta Flávia Martin na mesma rede social.

"Meu Deus! Chorei ao ver esse vídeo. Não conheço ela [sic], mas isso não é humano...", comenta o perfil @clarissa199310.

