Ação só ocorreu na casa de Moro porque foi o endereço que ele deu como gabinete, diz advogado

247 - O advogado Luiz Eduardo Peccinin, representante da Federação Brasil da Esperança no Paraná, autora da ação que resultou na ação de busca e apreensão na casa de Sergio Moro (União Brasil), candidato ao Senado, contestou as críticas do ex-juiz de que houve abuso na ação.

“Não há aqui nenhuma medida de perseguição judicial”, diz ele em um vídeo publicado nas redes sociais (assista abaixo). A ação foi apresentada na terça-feira (30) e a decisão judicial veio na sexta-feira (3). O tempo mostrou a “cautela” da juíza, na avaliação de Peccinin.

A sentença é da juíza auxiliar Melissa de Azevedo Olivas, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ela determinou, além da busca e apreensão, a regularização do material sob pena de multa diária de R$ 5.000.

“A ação só foi na residência [de Moro] porque foi o endereço que ele apontou como sede do seu comitê central de campanha. Portanto não há nenhum abuso”, explicou ainda o advogado. Confira abaixo o vídeo e a íntegra da sentença:

