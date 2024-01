"Acertada a decisão do presidente Lula de convidar Lewandowski para suceder Dino", avalia Gleisi

"Sua trajetória e seu compromisso com a Democracia, a Constituição e o estado de direito são reconhecidos por todos", afirmou a presidente do PT edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), elogiou a decisão do presidente Lula (PT) de nomear o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele assumirá o cargo em 1 de fevereiro, no lugar de Flávio Dino, que deixará a pasta para ingressar no STF.

"Acertada a decisão do presidente Lula de convidar Ricardo Lewandowski para suceder ao Flávio Dino no Ministério da Justiça. Sua trajetória e seu compromisso com a Democracia, a Constituição e o estado de direito são reconhecidos por todos. Certeza de que continuará contribuindo muito para o Brasil na nova missão. Parabéns e sucesso, ministro Lewandowski", publicou a parlamentar no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (11).

continua após o anúncio

Acertada a decisão do presidente Lula de convidar Ricardo Lewandowski para suceder ao Flávio Dino no Ministério da Justiça. Sua trajetória e seu compromisso com a Democracia, a Constituição e o estado de direito são reconhecidos por todos. Certeza de que continuará contribuindo… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 11, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: