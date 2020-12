“Achei que ele estivesse encenando”, diz ex-PM que espancou João Alberto em unidade do Carrefour

247 - O ex-policial militar temporário Giovane Gaspar da Silva, um dos envolvidos na morte de João Alberto no Carrefour de Porto Alegre, afirmou à polícia que não percebeu a morte da vítima e achou que o homem estivesse "encenando". Ele, expulso da Brigada Militar, e o segurança Magno Braz Borges foram presos em flagrante no dia 19 de outubro, assim como a agente de fiscalização do Carrefour, Adriana Alves Dutra.

"Eu tentei sentir a pulsação dele. Eu estava com a adrenalina muito alta. O fiscal também, este que estava com ele. Veio outro rapaz da Vector, fez ali, e disse que ele estava bem. (…) Depois chegou outro senhor e falou: 'Cara, acho que ele tá morto'. Sinceramente, achei que ele, naquele momento, estivesse encenando", disse, de acordo com informações do Zero Hora.

O militar negou ter escutado a vítima falar que não estava conseguindo respirar.

O depoimento do ex-PM foi prestado na semana passada e durou cerca de quatro horas.

