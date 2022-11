Advogado pede que OAB expulse profissional que participou de ato golpista no Paraná (vídeo)

Apoie o 247

247 - O advogado Marcelo Feller protocolou uma representação na Ordem dos Advogados do Brasil seccional Paraná (OAB-PR) pedindo a expulsão e a suspensão preventiva da advogada Sarah Virginia de Moraes, que participou de manifestações golpistas após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas.

Em vídeo nas redes sociais, Virginia de Moraes afirmou ser contra o resultado das eleições. "Estamos nos expressando contra a decisão do STE [sic, Tribunal Superior Eleitoral], que falou que o nosso presidente de 2023 será o Luiz Inácio Lula da Silva [PT]. Nós não concordamos com essa votação. Nós não concordamos", disse.

"Não queremos que o Bolsonaro passe a faixa. Com isso, nós estamos aqui protestando. Então, se alguém for preso, a partir de agora estou pedindo um habeas corpus, habeas corpus preventivo com base na Constituição Federal", segue ela.

A advogada disse à coluna de Mônica Bergamo que o vídeo foi descontextualizado. "Não sou filiada a nenhum partido, não represento nenhum partido, movimento ou organização, simplesmente fui chamada por dois clientes para emitir um aconselhamento, que aconselhei a desobstruir a via", acrescentou.

Após a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bolsonaristas fizeram bloqueios em estradas brasileiras contra o resultado das urnas.

A Drª Sarah Virginia Teixeira da Costa Moraes precisa voltar aos estudos.

1) Não existe STE.

2) Art. 120, CF: Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.



Deve ser: TSE e art. 220, mas nenhum deles garante balbúrdia nas estradas. https://t.co/prTLhlcHHB — Carolina Meirelles (@Cmeirelless) November 2, 2022

