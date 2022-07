Advogados da família de Marcelo Arruda reagem à conclusão de inquérito da Polícia Civil: "sem fundamento"

Apoie o 247

247 - Os advogados da família de Marcelo Arruda, guarda municipal e tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, assassinado no sábado (9) pelo policial penal Jorge José Guaranho, reagiram nesta sexta-feira (15) por meio de nota à conclusão do inquérito do caso pela Polícia Civil do Paraná.

A delegada responsável pelo caso afirmou que “é difícil dizermos que ele [Guaranho] matou por a vítima ser petista. Ele teria voltado [ao local do crime] por se sentir humilhado”.

Em nota, os advogados condenam o afastamento de motivação política: "açodado e desfundamentado". A defesa ainda denuncia uma série de irregularidades na apuração do episódio.

