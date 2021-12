Agente da PRF atira em colega da PF no Rio Grande do Sul

Um agente da PF ficou ferido por conta dos estilhaços de um vidro que se partiu com o tiro edit

Metrópoles - Porto Alegre foi o palco de uma cena inusitada nessa quinta-feira (9/12). Uma agente da Polícia Rodoviária Federal atirou em um colega da Polícia Federal no início da tarde. As duas corporações não se bicam, especialmente no governo Bolsonaro, em que disputam espaço, mas nada indica que foi por isso.

O agente da PF que foi alvo vinha em um comboio de 15 veículos apreendidos quando entrou na mira da PRF. O grupo estava na área central da capital gaúcha e com o alerta ligado. A van que ele conduzia estava no sistema de carros buscados pela PRF.

