Agente de trânsito que incentivou bloqueio em Santa Catarina é afastado da corporação

247 - O agente de trânsito de Itajaí (SC), flagrado em vídeo que viralizou na internet pedindo que manifestantes bolsonaristas continuassem bloqueando a BR-101, foi afastado das atividades e responderá a processo administrativo, de acordo com a prefeitura da cidade catarinense.

De acordo com reportagem do site O Antagonista, o agente não faz parte da Guarda Municipal e é lotado no Grupo de Apoio Preventivo (GAP) da Coordenadoria de Trânsito (Codetran).

Em nota, a Codetran informou que será aberto processo administrativo para apurar a situação, pois a “Codetran não tem competência para atuar em rodovias federais e não enviou agentes ao local das manifestações na segunda-feira”. O órgão também acrescenta que vai investigar “o uso indevido de equipamentos públicos para fins político-partidários”.

Leia a nota na íntegra:

A Codetran não tem competência para atuar em rodovias federais e não enviou agentes ao local das manifestações na segunda-feira. Será aberto processo administrativo para apurar a situação e o uso indevido de equipamentos públicos para fins político-partidários. O relatório final será remetido pela Secretaria à Procuradoria-Geral do Município para análise e tomada de providências. O agente também foi afastado preventivamente das atividades de rua.

