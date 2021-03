Ainda na metade do mês, região Sul já tem recordes de mortes por Covid-19 em março

No Rio Grande do Sul, 3.214 pessoas morreram por Covid-19 em apenas 16 dias edit

247 - Ainda na metade de março, este já é o mês com mais mortes por Covid-19 em todos os estados da região Sul do Brasil, de acordo com dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde.

Rondônia, da região Norte, também bateu recorde.

O Paraná, até esta terça-feira (16), tinha contabilizado 2.245 mortes por Covid-19 somente em março. Santa Catarina, por sua vez, teve 1,6 mil óbitos e no Rio Grande do Sul, o pior cenário: 3.214 mortos.

Em Rondônia foram contabilizadas 614 mortes no mês.

A região Sul vem sofrendo com a alta no número de casos e o sistema de saúde local vem sendo sufocado pela alta demanda e, em alguns casos, há o colapso da rede de atendimento médico.

