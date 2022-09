Aliado de Bolsonaro, governador de Santa Catarina cria rota turística do tiro

Apoie o 247

247 - O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (Replubicanos), decretou o inacreditável: uma rota turística do tiro. Segundo o gestor, aliado de Jair Bolsonaro (PL) e que busca a reeleição, o objetivo é divulgar os clubes e escolas de tiro nos municípios que fazem uma rota e estimulam o desenvolvimento da prática na região. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o decreto, sancionado pela Assembleia Legislativa do estado e publicado no Diário Oficial catarinense, 29 municípios estão nesta lista, incluindo Jaraguá do Sul, onde acontece anualmente a Schützenfest, ou Festa do Tiro, que reúne os admiradores da prática.

Defensor de políticas armamentistas, Bolsonaro tem um número expressivo de eleitores em Santa Catarina. Em 2018, ele teve 75% dos votos contra Fernando Haddad (PT), com 24,08%, no segundo turno das eleições.

