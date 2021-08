Alunos fazem referência à saudação nazista e são suspensos em colégio de SC

Os alunos do nono ano da uma escola particular de Criciúma (SC) gravaram um vídeo fazendo uma saudação nazista. Direção da escola afastou os envolvidos na ação edit

247 - Os alunos do nono ano da uma escola particular de Criciúma (SC) gravaram um vídeo fazendo uma saudação nazista. De acordo com o jornalista João Paulo Messer, do portal ND+, a direção da instituição agiu imediatamente, revertendo o que poderia trazer prejuízo ao coletivo.

O jornalista ainda informa que a escola publicou nesta quinta-feira (26) a publicação de uma nota onde reafirma condenar este tipo de atitude, revela que os alunos envolvidos sofrerão sanção disciplinar prevista no regimento da instituição e a comunidade escolar fará reflexões sobre o nazismo e suas consequências na humanidade.

Veja:

“A Direção da Satc vem publicamente registrar seu repúdio a qualquer ato de apologia ao nazismo. Esclarecemos, ainda, que a situação que envolveu um grupo de alunos de uma turma do nono ano, aconteceu em determinado momento em que os adolescentes fizeram referência a uma simbologia de saudação nazista.

Apologia ao nazismo é crime! Repudiamos e não compactuamos de nenhuma forma com tais atitudes. Deste modo, as providências cabíveis foram tomadas, com a suspensão de alunos, advertências e a realização de uma reflexão sobre o nazismo e o quanto esse regime foi pavoroso para a história humana.

Finalizamos lembrando que somos uma instituição de ensino que tem como missão, transformar a vida das pessoas por meio da educação e seguiremos firmes neste propósito.

