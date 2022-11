Alunos hostilizam colegas por vitória de Lula em colégio particular de Curitiba

Apoie o 247

247 - Estudantes de várias idades usaram palavras agressivas para hostilizar colegas favoráveis à vitória de Lula (PT) para presidente. As cenas foram registradas na segunda-feira (31), no Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba, e divulgadas nas redes sociais. Pais relatam empurrões e cuspes. A escola diz repudiar atos de violência e estar atenta à segurança dos alunos. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O grupo vestia camisetas do Brasil e estava no saguão principal da instituição, durante o intervalo, quando começaram os xingamentos a colegas de roupa vermelha no andar de cima, onde se via uma bandeira a favor de Lula.

Pais afirmaram à reportagem, em anonimato, que alunos receberam empurrões e chutes e que uma bandeira de apoio ao petista Lula foi rasgada. Os jovens, disseram, ficaram acuados e vários foram para a enfermaria com sinais de ansiedade.

