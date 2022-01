Alvaro Dias diz que Moro revelará quanto recebeu da Alvarez & Marsal quando "achar adequado"

Apoie o 247

247 - Aliado do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato, o senador Alvaro Dias (Podemos) afirma que o presidenciável de seu partido vai sim revelar quanto recebeu da consultoria Alvarez & Marsal, informa a Folha de S. Paulo.

A A&M contratou Sergio Moro após o ex-juiz deixar o cargo de ministro do governo Jair Bolsonaro (PL). A questão é que a consultoria lucrou, e muito, com a quebradeira promovida pela Lava Jato, comandada pelos procuradores de Curitiba, coordenados por Deltan Dallagnol (Podemos), em conluio com Moro.

Para o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), "o que Moro recebeu da A&M foi propina e não salário, afinal a empresa estava agradecendo com mimos o serviço milionário que o ex-juiz arrumou".

"Posso dizer que ele está bem tranquilo em relação a isso. Se esse for o problema, ele está feliz. Ele vai revelar na hora que achar adequado", disse Dias.

O jornalista Luis Nassif afirma que, de acordo com suas investigações, o ex-juiz recebeu R$ 215 mil por mês.

Enquanto Moro segue escondendo seus ganhos, está em andamento no Congresso Nacional a criação de uma CPI para apurar o caso.

