Álvaro Dias diz que sede do Podemos em Curitiba foi invadida por "marginais"

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Álvaro Dias (Podemos), que preside a legenda no Paraná, usou as redes sociais para informar que sede do partido em Curitiba foi invadida por “marginais”. “Marginais invadiram a sede do Podemos Paraná na noite de ontem. Vasculharam gavetas , investigaram e nada levaram , além de um velho aparelho de celular em desuso. O que queriam? Espero que a polícia possa nos responder!”, postou o parlamentar no Twiter.

Em outra postagem, ele disse que pediu, neste sábado (21), “ao Secretário de Segurança Dr. Wagner Mesquita , rigorosa investigação. A sede do Podemos Paraná foi vasculhada por marginais, porquê ? O que pretendiam ? Na pré campanha eleitoral fica sob suspeição essa ação criminosa que não deve ficar impune!.

A assessoria de imprensa do Podemos Nacional disse ao UOL que "a declaração do senador representa a indignação da Nacional".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a postagem de Álvaro Dias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O QUE PROCURAVAM?

Marginais invadiram a sede do Podemos Paraná na noite de ontem . Vasculharam gavetas , investigaram e nada levaram , além de um Velho aparelho de celular em desuso. O que queriam ? Espero que a polícia possa nos responder ! pic.twitter.com/ajhVA21qWd CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 20, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE