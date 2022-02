Alvo de ameaças de morte, vereador Renato Freitas pede afastamento de 5 dias do mandato

Segundo a equipe do vereador de Curitiba Renato Freitas, o petista sofreu "ameaças de morte". O petista liderou um ato após a morte do congolês Moïse Kabagambe edit

247 - O vereador de Curitiba (PR) Renato Freitas (PT) protocolou, na última quarta-feira (16), um pedido de afastamento na Câmara por cinco dias. De acordo com o documento, o parlamentar "tem sido alvo de ameaças constantes e cada vez mais violentas, como ameaças de morte e injúrias raciais".

"Por isso precisou de repouso para se recuperar de tamanha violência", disse a nota. Junto ao pedido de afastamento, o vereador anexou um atestado médico assinado pela Dra. Luisa de Castro Ostoja Roguski, emitido na terça-feira (15).

O petista liderou um ato na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro Histórico da capital paranaense, no dia 5 de fevereiro. A mobilização pedia punição aos responsáveis pela morte do congolês Moïse Kabagambe - três homens foram presos no Rio.

O africano foi assassinado, no dia 24 de janeiro, após cobrar seu salário no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Após o ato, a Arquidiocese de Curitiba disse que os manifestantes foram agressivos. A Câmara Municipal recebeu quatro representações contra Renato Freitas por quebra de decoro.

