Ana Júlia Ribeiro toma posse como vereadora em Curitiba e promete continuar trabalho de Renato Freitas

Líder do movimento estudantil nas ocupações de 2016, Ana Júlia assume mandato após Renato Freitas ser cassado por protestar contra o racismo na igreja do Rosário edit

247 - Ana Júlia Ribeiro (PT) tomou posse como vereadora na tarde desta segunda-feira (4) na Câmara Municipal de Curitiba. A liderança do movimento estudantil substitui o vereador Renato Freitas (PT), que teve o cassado por quebra de decoro parlamentar por protestar contra o racismo em uma igreja.

Em seu discurso de posse, Ana Júlia classificou como "injusta" a cassação do mandato de Renato Freitas e disse que dará continuidade ao trabalho do ex-vereador. "Assumo com muito compromisso, todos eles muito transparentes: continuar o trabalho do Renato garantindo que todos os projetos de lei e requerimentos dele sigam tramitando da melhor forma até a aprovação, a defesa de uma educação pública, gratuita e de muita qualidade para nossas crianças e o projeto petista", afirmou.

Assista ao discurso de posse de Ana Júlia:

Leia, abaixo, o relato de Ana Júlia Ribeiro em seu Facebook:

Tomei posse hoje como vereadora de Curitiba. Não no momento que eu queria, não nas circunstâncias que planejamos e nem mesmo pelo motivo certo. Mas porque o povo de Curitiba em 2020 atribuiu a mim essa responsabilidade.

Torço sinceramente e inclusive trabalho para que seja um mandato breve, temporário, até que a injustiça cometida com o Renato Freitas seja revertida pela justiça.

Mas assumo com muito compromisso, todos eles muito transparentes: continuar o trabalho do Renato garantindo que todos os projetos de lei e requerimentos dele sigam tramitando da melhor forma até a aprovação, a defesa de uma educação pública, gratuita e de muita qualidade para nossas crianças e o projeto petista.

Agradeço de coração as inúmeras mensagens de apoio e carinho que, confesso, ainda não tive tempo de responder. E agradeço a todas as lideranças que estiveram comigo hoje, demonstrando que seguimos firmes na defesa do povo trabalhador de Curitiba.

#curitiba #politica #camaradevereadores

