ANP registra gasolina mais cara do país no RS

Litro do combustível foi encontrado a R$ 7,88 no Rio Grande do Sul

247 - Um estudo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizado na semana de 24 a 30 de outubro mostrou que o preço mais caro de gasolina comum pago no país foi de R$ 7,88 no município de Bagé, no Rio Grande do Sul. Já o preço mais barato foi encontrado no município de Florianópolis, em Santa Catarina a R$ 5,36.

De acordo com reportagem do UOL, a ANP fez o levantamento de preços em 298 postos no estado do Rio Grande do Sul e a média do preço da gasolina comum ficou em R$ 6,84 contra o valor médio de R$ 6,40 nos 226 postos analisados em Santa Catarina.

O preço médio da gasolina comum nos postos subiu pela quarta semana seguida no país. O aumento dos últimos dias foi de 3,1%, elevando o valor médio do item para a R$ 6,56 o litro.

