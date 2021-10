Aos prantos, hóspede denuncia racismo em hotel no RS: "me obrigaram a sair como se eu fosse cachorro" (vídeo)

Apoie o 247

Fórum - O consultor comercial Neferson Martins, de 28 anos, fez um longo desabafo em suas redes sociais, nesta quarta-feira (27), em que denuncia um suposto caso de racismo que sofreu ao longo de sua hospedagem em um hotel no Rio Grande do Sul.

Segundo Martins, que chorou ao fazer o relato, ele estava hospedado desde o início de outubro no hotel Travel Inn Axten, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no âmbito de uma viagem de trabalho – as 30 diárias (R$8 mil) em que ficaria no local foram pagas pela sua empresa, de São Paulo.

Ele conta que, ao longo do período no hotel, foi submetido a perseguição e humilhação por parte dos funcionários. “Eu, por ser uma pessoa preta, parece que incomodava o tempo todo. Faltava sabonete, eles não colocavam de volta, toalha, cobertores, precisava eu ligar para a recepção todo dia e pedir. A governanta do hotel, mulher alta, branca, me olhava feio o tempo todo”, declarou Martins.

