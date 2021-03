Apesar das mentiras e da perseguição, Lula está no coração e na memória do povo, afirma Gleisi Hoffmann

"Manter Lula sem direitos políticos é negar ao Brasil o direito de escolher um novo caminho", disse a presidente do PT edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), repercutiu neste domingo (7) a pesquisa feita pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), novo instituto de pesquisas da estatística Márcia Cavallari (ex-Ibope), na qual 50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar no ex-presidente Lula se ele se candidatasse novamente à Presidência.

Para a parlamentar, o levantamento prova que o legado do ex-presidente permanece sólido mesmo após toda a perseguição promovida pela Operação Lava Jato e pela grande mídia contra ele.

"Pesquisa confirma: apesar das mentiras e da perseguição, Lula está no coração e na memória do povo, é a esperança de mudar o que está aí. Manter Lula sem direitos políticos é negar ao Brasil o direito de escolher um novo caminho. Justiça plena para Lula", escreveu no Twitter.

